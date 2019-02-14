Модель Киру Майер арестовали за «голый пранк» в полицейской форме

Модель Киру Майер арестовали на десять суток за пранк с голой грудью в полицейской форме. Об этом в четверг, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Суд признал девушку виновной в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста.

Как сообщалось ранее, Майер задержали после инцидента на Новом Арбате. Девушка вместе со знакомым облачилась в форму работников МВД и вышла на центральные улицы столицы. Модель подходила к прохожим, задавала им разные вопросы, после чего оголяла грудь. Очевидцами пранка оказались трое подростков.

После задержания Майер извинилась перед полицейскими, назвала случившееся розыгрышем и объяснила, что костюмы были маскарадными.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в Instagram. Девушке уже предъявляли обвинения в избиении полицейского и оставлении места ДТП.

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