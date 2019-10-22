Звезда «Дома-2» уехала из России в Дубай после обвинений в эскорте

Участница «Дома-2» Настя Кочервей уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты после того, как ее обвинили в оказании эскорт-услуг. Об этом она рассказала «Дом-2 Life».

По словам Кочервей, она переехала в Дубай, поскольку работает в строительной компании и занимается продажей элитной недвижимости. Она добавила, что получила рабочую визу, которая позволяет ей находиться в стране весь год. «У меня все отлично, чудесный климат и работа мечты», — рассказала девушка.

Кочервей призналась, что встречается с сыном начальника, который, по ее словам, ревнив и требует от нее облачаться в традиционный восточный наряд. Она также отметила, что устала от обвинений в оказании эскорт-услуг.

По данным издания, участница проекта получила должность в Дубае благодаря опыту работы горничной в гостиницах Геленджика, Краснодара и Армавира.

Ранее стало известно о том, что «Дом-2» накрыла эпидемия венерических заболеваний. Об этом рассказала участница реалити-шоу Анастасия Коткова, которая назвала нескольких человек на проекте, которые заразили друг друга.

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