«Дом-2» накрыла эпидемия венерических заболеваний

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Коткова во время трансляции в Instagram рассказала о том, что у нескольких других участников проекта есть венерические заболевания. Видеозапись признания Котковой опубликовал Instagram-аккаунт «Новости шоубизнеса».

«Я очень хорошо с [Алексеем] Кудряшовым общаюсь, и он лечится от венерического заболевания», — заявила Коткова, объясняя, почему у нее не может быть секса с этим участником шоу.

Коткова добавила, что Кудряшова заразила еще одна звезда проекта, Анастасия Иванова. «Она еще и со Славиком лечилась», — сказала девушка, имея в виду участника шоу Вячеслава Потемкина, у которого был роман с Ивановой.

Анастасия Коткова, также известная под псевдонимом Эрика Рэй, родилась 7 июня 2000 года в Минске. Она переехала в Москву и начала заниматься журналистикой. Девушка пришла в «Дом-2» в июне 2019-го.

12 октября стало известно о том, что участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве. Во время мероприятия на нее напала женщина.

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