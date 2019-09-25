Муж сбежал от пересмотревшей «Дом-2» супруги

Житель Сыктывкара Роман Прошин сбежал вместе с дочерьми от супруги. Он объяснил это тем, что на жену плохо повлияли реалити-шоу «Дом-2» и криминальные сериалы, сообщает kp.ru.

По словам 44-летнего бывшего работника МЧС, в общей сложности он прожил с женой Юлией около 15 лет. В браке у них родились двое детей. Через два года после рождения дочери Ульяны Юлия увлеклась «Домом-2».

«Жена начала смотреть "Дом-2" и спустя четыре месяца начала мне говорить, что я не мужчина, мало зарабатываю, не достоин ее и подала на развод», — рассказал мужчина.

В 2007 году супруги официально оформили развод, а в 2012-м их чувства вспыхнули с новой силой. В июне они вновь поженились, а в конце месяца у них родилась вторая дочь Ольга. «И вроде бы все наладилось, как вдруг на экран вышел криминальный сериал "След". И у жены поехала крыша, образно говоря. Она стала говорить, что я маньяк, домашний деспот, истязатель какой-то. Хотя я никогда и ни на кого не поднимал руку», — рассказал Прошин.

По его словам, Юлия настояла на разводе. Впоследствии мужчину лишили родительских прав на дочерей, однако он уверяет, что дети хотят жить с ним, а не с матерью. В отношении Прошина идет следствие по уголовному делу после того, как теща и жена зафиксировали полученные из-за него побои.

В настоящее время он скрывается вместе с детьми от правоохранительных органов. «Сейчас мы находимся в розыске. Живем в машине. Девочки не ходят в школу, я за это переживаю. Не знаем, чем все это закончится», — рассказал он изданию.

В суде Юлия Прошина рассказывала свою версию их отношений. По словам женщины, муж действительно систематически применял к ней физическую силу, «слушал различную бредовую информацию в интернете про неедение, различные махинационные схемы, антипрезидентскую программу, а потом в наглой насильственной форме заставляет дочек это слушать и анализировать».

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