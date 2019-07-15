Звезда «Дома-2» попал в аварию

Участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов оказался в больнице с травмами, полученными в результате аварии. Об этом Гобозов написал в своем Instagram-аккаунте.

«Многим было интересно, что со мной и куда я пропал... Так вот, просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней», — признался подписчикам мужчина. Он прикрепил к посту селфи с забинтованной головой и добавил, что в настоящий момент с ним уже все в порядке и он чувствует себя хорошо.

Ранее Гобозов сообщал о том, что ему потребовалась медицинская помощь, в посте от 8 июля 2019 года, посвященном Дню семьи. «Скорее хочу выписаться из больницы и обнять своих близких!» — писал он. После этого подписчики в комментариях начали гадать о том, что случилось со знаменитостью.

Гобозов участвовал в «Доме-2» несколько раз начиная с 2007 года. У участника шоу есть сын Роберт от Алианы Устиненко, которая также участвовала в проекте.

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