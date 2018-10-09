Популярный российский блогер попал в аварию на мотоцикле

Российский видеоблогер Андрей Афонин, более известный под ником Афоня TV, упал с мотоцикла. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что ехал за цветами для своей девушки и заодно снимал ролик для YouTube. Асфальт был мокрый после дождя, поэтому в какой-то момент Афонин не справился с управлением и упал.

«Пока не понимаю, что с ногой, не могу ее разогнуть. Вторая тоже ***** (блин), болит ободранная», — рассказал блогер в опубликованном ролике. Он также добавил, что это четвертое его падение на мотоцикле.

Дома ❤️ Фото опубликовано @afonyatv

Спустя несколько часов после ДТП Афонин выложил еще одну фотографию, на этот раз из дома. На ней блогер сидит на полу в одних трусах и с перевязанным коленом.

На канал «Афоня TV» подписаны 3,1 миллиона пользователей. Видеоблогер прославился благодаря многочисленным пранкам и крайне эмоциональным разоблачениям коллег на YouTube.

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