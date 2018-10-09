Популярный российский блогер попал в аварию на мотоцикле

Российский видеоблогер Андрей Афонин, более известный под ником Афоня TV, упал с мотоцикла. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Он рассказал, что ехал за цветами для своей девушки и заодно снимал ролик для YouTube. Асфальт был мокрый после дождя, поэтому в какой-то момент Афонин не справился с управлением и упал.
«Пока не понимаю, что с ногой, не могу ее разогнуть. Вторая тоже ***** (блин), болит ободранная», — рассказал блогер в опубликованном ролике. Он также добавил, что это четвертое его падение на мотоцикле.
Спустя несколько часов после ДТП Афонин выложил еще одну фотографию, на этот раз из дома. На ней блогер сидит на полу в одних трусах и с перевязанным коленом.
На канал «Афоня TV» подписаны 3,1 миллиона пользователей. Видеоблогер прославился благодаря многочисленным пранкам и крайне эмоциональным разоблачениям коллег на YouTube.