YouTube ополчился на букмекеров и заблокировал автоблогеров и рэперов

Видеохостинг YouTube заблокировал ряд каналов-«миллионников», работающих на русскоязычную аудиторию.

При попытке перейти на каналы автоблогеров AcademeG и «Гараж 54» пользователь попадал на страницу, где указано, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение». В настоящее время работа каналов восстановлена.

Ранее 20 сентября администрация YouTube закрыла россиянам доступ к популярному каналу Versusbattleru, на котором публиковались баттлы рэперов и видеоблогеров.

Все три канала объединяло то, что они рекламировали нелегальные букмекерские конторы.

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