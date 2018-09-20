Официальный канал Versus Battle заблокировали

Администрация YouTube закрыла россиянам доступ к популярному каналу Versusbattleru, на котором публиковались баттлы рэперов и видеоблогеров. Сообщение о блокировке появилось на сайте видеохостинга.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — говорится на официальной странице Versusbattleru.

Журналисты «Говорит Москва» обратились к основателю канала Александру Тимарцеву, более известному по псевдониму Ресторатор. Мужчина отказался комментировать причины блокировки.

Ранее канал Тимарцева уже сталкивался с блокировками: в декабре 2016 года администрация YouTube закрывала доступ к рэп-баттлу Oxxxymiron и ST из-за рекламы нелегальной букмекерской конторы. Позднее основатель канала удалил ссылку на запрещенный ресурс, а ролик в скором времени разблокировали.

На канал Versusbattleru подписаны более 4,3 миллиона человек.

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