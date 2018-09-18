Популярный российский блогер устал и взял перерыв

Популярный русскоязычный YouTube-блогер Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom, объявил о временном перерыве в блогерской деятельности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мне нужно подумать, побыть наедине с собой (ну вот это все, что обычно пишут в таких случаях). Я устал», — заявил Петухов вскоре после выхода обновленной операционной системы iOS 12 для смартфонов Apple.

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Wylsacom назвал гонку за сенсациями утомительным занятием. «Не скучайте. Увидимся», — подытожил блогер в конце своего поста.

Судя по всему, уход Петухова в отпуск с открытой датой стал неожиданностью для его коллег. Второй блогер со страницы Wylsacom Алексей Казаков удивился уходу основателя канала, написав «Э, ты чо» под основным твитом.

Подписчиков Петухова огорчила новость о прекращении его блогерской деятельности. Они пожелали Wylsacom скорее возвращаться к работе. Другие же не поверили блогеру, предположив, что он разыграл своих последователей.

Канал о технологиях Wylsacom появился в июле 2011 года. За это время на него подписались более шести миллионов человек, а общее количество просмотров на всех роликах составляет более 1,23 миллиарда.

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