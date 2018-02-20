Журналисты «похоронили» популярного российского видеоблогера

Журналисты саратовского СМИ проиллюстрировали новость о попавшем под поезд мужчине снимком техноблогера Валентина Петухова. Фотография появилась на сайте издания Saratov News.

На изображение обратил внимание сам Петухов, более известный на YouTube под ником Wylsacom. «Региональные СМИ совсем охерели, так это вижу», — заявил техноблогер.

В новости говорилось о мужчине, который не слышал сигналы машиниста из-за наушников. Попавший под поезд 33-летний пешеход переходил железную дорогу в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако ему не удалось избежать столкновения. Мужчина скончался на месте.

Судя по всему, журналисты выбрали фотографию Петухова, потому что на снимке его уши также закрывает гарнитура.

Wylsacom — один из самых популярных обзорщиков техники на российском YouTube. В феврале 2018 года его канал перешагнул отметку в пять миллионов подписчиков. Недавно блогер раскритиковал видеохостинг за расистский твит, в котором администрация платформы призывала подписываться на чернокожих контентмейкеров.

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