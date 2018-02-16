YouTube предложил посмотреть на «черных» и попал под шквал критики

Пользователи соцсетей раскритиковали представителей YouTube за расистский твит: руководители видеохостинга призвали людей подписываться на «черных» видеоблогеров.

«Розы красные, фиалки синие. Подписывайтесь на черных авторов», — говорилось в Twitter-аккаунте YouTube.

Судя по всему, разработчики YouTube пытались привлечь внимание пользователей к Месяцу афроамериканской истории (Black History Month), который ежегодно отмечается американцами и канадцами в феврале. Однако вместо этого администрация видеохостинга попала под шквал критики.

«Я буду поддерживать хороших блогеров вне зависимости цвета их кожи. Только тупые люди и компании обращают внимание на цвет», — ответил один из оскорбленных пользователей. Другие комментаторы поддержали его в треде.

Реакция на скандальный твит последовала также от российских YouTube-деятелей. Популярный техноблогер Wylsacom назвал инцидент диким и расистским.

В начале февраля 2018 года американский кинопродюсер Тарик Нашид напомнил подписчикам, что современный русский язык «придумал черный», подразумевая Александра Пушкина. Однако пользователи соцсетей не согласились с Нашидом и привели контраргументы.

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