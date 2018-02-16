Блогерша-мусульманка раскритиковала США и оказалась «недостаточно американкой»

Мусульманскую фешн-блогершу из Оклахомы обвинили в том, что она не похожа на американку. Это произошло в эфире утреннего шоу Chicago WGN News. По мнению ведущих, девушка не должна была критически отзываться о политике США на Ближнем Востоке.

23-летнюю Ходу Катеби (Hoda Katebi) пригласили в эфир для интервью о ее книге «Уличный стиль Тегерана» (Tehran Streetstyle). Однако после рассказа девушки о ее опыте ношения хиджаба один из ведущих решил развернуть дискуссию о политике. «Давай поговорим о ядерном оружии. Некоторые из наших зрителей считают, что мы не можем доверять Ирану. Что ты думаешь?», — спросили девушку.

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Катеби ответила, что уверена лишь в своем недоверии США: «Мы видим наследие этой страны и насилие, которое оно создало, и потенциал к насилию, которое оно создает, — многие виды оружия на Ближнем Востоке полностью завезены Соединенными Штатами».

Ведущие отреагировали на слова девушки жестко. «Многие американцы могут обидеться на это. Ты американка, но не похожа на американку, когда говоришь... ты понимаешь, что я имею в виду», — заявила ей одна из них.

По мнению Катеби, ей бы никогда не задали этот вопрос, если бы она не была мусульманкой. Девушка утверждает, что чувствует смену отношения к сторонникам ислама после прихода к власти Дональда Трампа.

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