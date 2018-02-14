ТНТ разрешили не извиняться за извинение перед ингушами

Мещанский суд Москвы отказал жителю столицы Олегу Воронину в иске к «ТНТ-Телесеть» из-за извинений за шутку перед ингушами. Как сообщает «Интерфакс», москвич заявил в суде, что он «пребывал в диком ужасе» из-за действий канала.

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По мнению Воронина, «происходит целенаправленное уничтожение одного из важных аспектов в жизни любого гражданина, а именно умения смеяться над шутками и обладание чувством юмора». Он попросил компенсацию за свои «нравственные страдания». Их он оценил в два биткоина, 10000 ecu (еще одна криптовалюта — прим. «Ленты.ру») и 500 рублей. Воронин также потребовал обязать ТНТ извиниться за свои извинения.

В начале декабря представители Ингушетии призвали руководство ТНТ извиниться за шутку об ингушке-эскортнице в сценке Comedy Woman. В результате прозвучали извинения от гендиректора телеканала Андрея Левина и комедиантов, а сценку из выпуска убрали. Вслед за ингушами извинений от канала потребовали власти Калмыкии: они нашли оскорбление народа в эпизоде сериала «Улица».

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