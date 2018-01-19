Россиянин потребовал от ТНТ извиниться биткоинами за извинения

Житель Москвы Олег Воронин обратился в суд с требованием обязать «ТНТ-Телесеть» извиниться за свои извинения перед жителями Ингушетии. Он настаивает, что компания также должна возместить моральный ущерб, причем в криптовалюте, сообщает «Интерфакс».

Исковое заявление Воронина будет рассмотрено 14 февраля в Мещанском суде Москвы.

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«В конце 2017 года произошел целый ряд событий, которые меня возмутили, а именно: народ Ингушетии и Элисты потребовал извинений от ОА "ТНТ-Телесеть", ответчика по настоящему иску, за шутки, направленные якобы против них. Я прошу суд обязать ТНТ извиниться за извинения и взыскать моральный ущерб в размере 2 биткоина, 10 000 ecu (еще одна криптовалюта — прим. «Ленты.ру») и 500 рублей в счет компенсации причиненного морального вреда и нравственных страданий», — рассказал москвич.

Воронин, по его словам, «находится в диком ужасе» оттого, что скандалы такого рода лишают граждан возможности смеяться над шутками и порождают цензуру в юморе.

Речь идет о конфликтах ТНТ и представителей Ингушетии и Калмыкии. В начале декабря представители Ингушетии потребовали от телеканала извинений за шутку об ингушке, работающей в сфере эскорт-услуг. В результате прозвучало несколько извинений как от руководства канала, так и от комедиантов. После этого власти Калмыкии также усмотрели оскорбление народа в эпизоде сериала «Улица».

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