Калмыки вслед за ингушами захотели извинений от ТНТ

Заместитель постоянного представителя республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев направил телеканалу ТНТ просьбу удалить эпизод из сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку. Об этом он сам сообщил РИА Калмыкия.

Фото: РИА Калмыкия

«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство. В связи с вышеизложенным, мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — сказано в письме.

Также к материалу агентства приложен фрагмент эпизода сериала, вызвавший возмущение Лиджиева и жителей Калмыкии.

8 декабря в эфир шоу Comedy Woman на телеканале вышла сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла ингушку. В республике ролик сочли порочащим ингушских женщин и обратились в Comedy Club Production за разъяснениями. В компании произошедшее назвали сценической ошибкой и принесли извинения. Спустя несколько дней генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин лично принес извинения за эту сценку. В то же время у стен ТНТ собрались кавказцы, которые требовали от канала объяснений. Спустя еще несколько дней, когда конфликт улегся, канал запустил в эфире ролик с извинением звезд канала.

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