Раскрыта суть претензий оскорбленных буддистов к ТНТ

Пресс-секретарь Московской общины буддистов Баатр Китинов объяснил, что именно оскорбило верующих и власти Калмыкии в эпизоде сериала «Улица» на телеканале ТНТ. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 26 декабря.

В серии появились кадры со статуэткой Будды в соитии, символизирующей неразрывное единство блаженства и пустоты. «Дело не в том, насколько этот символ распространен или нет, а в том, что [герои сериала] это называют "перепихоном". Там показан со спины Будда», — пояснил Китинов.

Также он указал на некорректность использования образов. «Если это просто женщина, то это то, что авторы имеют в виду. Это называется "тантрой" в буддизме. (...) В любом случае, это некорректно, как было сказано в обращении, и требует культурного извинения за незнание каких-то нюансов», — считает представитель общины.

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Ранее во вторник стало известно, что заместитель постоянного представителя республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев направил ТНТ письмо с требованием удалить фрагмент сериала, оскорбляющий чувства верующих, и извиниться. В противном случае он пригрозил обратиться в правоохранительные органы.

14 декабря телеканал ТНТ опубликовал ролик, в котором резиденты нескольких проектов Comedy Club Production и актеры телевизионных шоу извинились перед зрителями из Ингушетии за оскорбительную шутку. Конфликт произошел из-за эпизода программы Comedy Woman, в котором одна из артисток сыграла оказывающую эскорт-услуги ингушку. Скетч сочли оскорбительным.

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