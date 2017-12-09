Студента заставили извиниться на камеру за комментарии о девушках с Кавказа

Студента Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Алексея Князева силой заставили извиняться на камеру за комментарии в социальных сетях об отношениях мусульманок с мужчинами, не исповедующими ислам. Ролик, снятый его обидчиками, был опубликован 9 декабря в паблике MDK во «ВКонтакте». Видео набрало более 700 тысяч просмотров.

В паблике студентов РАНХиГС Князев вступил в дискуссию под постом, в котором обсуждался вопрос, почему кавказские девушки не могут встречаться с русскими парнями. Ему объяснили, что девушкам не разрешают этого их родственники-мужчины. В ответ Князев напомнил, что по российскому законодательству никто не вправе ограничивать чью-либо свободу. Его собеседники приняли это за оскорбление.

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«За оскорбления сочли многие темы. В частности, что убивать людей за взгляды как-то не пристало, а те, кто так поступает, достойны наказания», — сказал студент в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вскоре после интернет-дискуссии случилось следующее. К Князеву после занятий подошел молодой человек. Вдвоем они покинули территорию учебного заведения, и к ним присоединились пятеро лиц кавказской национальности. «Начали люто бычить. Нападавшие по курсам и направлениям не были связаны ни между собой, ни со мной, но сговор был», — отметил учащийся.

Судя по кадрам, затем Князева заставили извиниться перед мусульманами, христианами, всем РАНХиГСом и всеми девушками кавказской национальности. Обидчики студента сняли с него шапку и сорвали очки, а также периодически набрасывались на него с кулаками, когда тот, по их мнению, неправильно извинялся.

Князев добавил, что после конфликта обратился в деканат, где описал ситуацию и назвал имена недоброжелателей. По словам студента, администрация вуза поддержала его.

РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, также известна как президентская академия. Организация специализируется на подготовке руководящих хозяйственных кадров и специалистов высшего управленческого звена.