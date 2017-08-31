Предполагаемый убийца блогера в парке Горького снялся в «Пусть говорят»

Обвиняемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в столичном парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как опасался нападения с его стороны. Свою версию событий он изложил в ходе видеотрансляции перед аудиторией программы «Пусть говорят» на Первом канале перед тем, как явиться в правоохранительные органы.

Рассказывая на набережной парка о ходе событий вечера 13 августа, Макаров пояснил, что он с друзьями шел к метро и по пути встретили компанию молодых людей, причем между знакомым Макарова и человеком из компании Думкина произошел конфликт — перепалка, чуть не дошедшая до драки.

Макаров утверждает, что противоборствующие стороны два раза пришлось разнимать. После этого знакомый Думкина пошел в сторону метро, а двое знакомых Макарова вознамерились его преследовать, чтобы начать драку. Таким образом, Макаров остался один на один с Думкиным. «Он схватил меня за горло, я ему сказал, что не надо туда идти, что они сами решат проблемы. Он просто схватил меня за горло внезапно, я растерялся и вообще не понял, что произошло», — утверждает Макаров.

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По словам Макарова, Думкин начал ему угрожать, в ответ он толкнул оппонента. «Я его толкнул, а потом он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. И я понял, что сейчас он на меня нападет. Это был как инстинкт, отмашка. Один удар. Я никуда не целился», — сказал обвиняемый. «Защитный рефлекс, можно так сказать», — добавил он.

Макаров заявил, что после того как ударил Думкина, начал уходить, потому что «не хотел никакого конфликта». «Я ударил человека, я готов ответить за это, — сказал он. — Очень жаль, что так получилось, могло получиться с кем угодно». По его словам, ударив человека, он не предполагал, что это приведет к такому исходу. Макаров добавил, что все осознает и готов понести наказание.

Сын актера из «Интернов» 23-летний Корней Макаров в ночь на 13 августа на территории парка Горького избил мужчину, которым оказался 29-летний блогер Станислав Думкин. По некоторым данным, причиной конфликта стал внешний вид Думкина, в частности, шляпа, не понравившаяся его оппоненту. Спустя неделю после нападения пострадавший скончался.

Макаров, явившийся к следователю со своим адвокатом, решением Хамовнического суда Москвы был заключен под стражу до 13 октября. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовный кодекс за это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При этом вину молодой человек не признал.