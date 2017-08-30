Предполагаемого убийцу блогера в парке Горького арестовали

Сын актера из «Интернов» Корней Макаров, обвиняемый в избиении до смерти блогера в парке Горького, арестован до 13 октября. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы, сообщает РИА Новости.

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23-летнему Макарову инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину молодой человек не признал.

Сам обвиняемый и его защита настаивали на домашнем аресте, передает «Интерфакс».

В ночь на 13 августа Макаров на территории парка Горького избил мужчину, которым оказался 29-летний блогер Станислав Думкин. По некоторым данным, причиной конфликта стал внешний вид Думкина, в частности, шляпа, не понравившаяся Макарову. Спустя неделю после нападения пострадавший скончался.