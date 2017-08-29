Подозреваемый в убийстве сын актера из «Интернов» задержан

Полиция задержала молодого человека, объявленного ранее в розыск по подозрению в убийстве блогера в московском парке Горького. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

Эту информацию подтвердил источник РИА Новости. «Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подозреваемый 1994 года рождения скрывается от следствия. По информации СМИ, им является Корней Макаров, сын российского актера Сергея Макарова, снимавшегося, в частности, в сериале «Интерны».

13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. Затем злоумышленники стали избивать молодого человека. Думкин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»).