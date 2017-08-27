Силовые структуры
 

СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве

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Следователи установили личность подозреваемого в избиении до смерти посетителя парка Горького в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, им является житель столицы 1994 года рождения, скрывающийся в настоящее время от следствия. «Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — отмечается в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемым является сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова, 23-летний Корней Макаров. Агентство отмечает, что сам Корней Макаров тоже актер, он успел сняться в сериалах «Братья Карамазовы», «Фортуна», во втором и третьем сезонах сериала «Две судьбы» и в шестом сезоне сериала «Адвокат», а также в двух фильмах — «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет», где он играл вместе с отцом.

13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. Затем злоумышленники стали избивать молодого человека. Думкин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

СКР приняли от полиции уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»).

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