В МВД рассказали о наказании для обидчика журналиста НТВ

Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения в День ВДВ, пойдет под суд по статье «Побои», сообщается на сайте МВД России.

Отмечается, что дознание по уголовному делу окончено, а его материалы вместе с обвинительным заключением направлены на рассмотрение мировому судье.

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Инцидент произошел 2 августа и попал в прямой эфир НТВ. Корреспондент вел включение из парка Горького, в это время Орлов подступил к нему сзади, матерясь и грозясь захватить Украину. На просьбу журналиста помолчать он ответил ударом по лицу.

После эфира за Развожаева заступился пермский журналист Роман Четин. Он предложил обидчику помериться силой и вызвал на спарринг-поединок. Орлов принял вызов, бой намечен на сентябрь.

Согласно Уголовному кодексу, нанесение побоев, причинивших физическую боль и совершенных из хулиганских побуждений, наказывается обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года. Виновному могут ограничить свободу на срок до двух лет или отправить его на принудительные работы на тот же срок. Суд также может заключить его в тюрьму на два года или арестовать на шесть месяцев.