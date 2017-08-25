Интернет и СМИ
 

Суд отправил ударившего репортера НТВ дебошира на исправительные работы

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Александр Орлов
Александр Орлов

Мировой суд Москвы назначил полгода исправительных работ Александру Орлову, который ударил по лицу журналиста НТВ Никиту Развозжаева во время репортажа из парка Горького, приуроченного ко Дню ВДВ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Орлову грозило не более 2/3 от максимального возможного наказания. Обвинитель требовал для Орлова шесть месяцев исправительных работ, пострадавший журналист был согласен.

Перед заседанием Орлов подошел к Развозжаеву и публично извинился. До этого он извинился перед журналистом в телеграмме, попросив его пойти на мировую.

В суде Орлов объяснил, что в тот день «крепко выпил», поскольку был расстроен из-за «несросшегося контракта» и проблем в семье.

Инцидент произошел 2 августа возле фонтана в парке Горького, откуда Развозжаев вел посвященное Дню ВДВ прямое включение. Сзади к нему подошел нетрезвый Орлов, который нецензурно выражался и грозился захватить Украину. Журналист попросил мужчину помолчать, после чего получил удар кулаком в лицо.

После эфира за Развожаева заступился пермский журналист Роман Четин. Он предложил обидчику помериться силой и вызвал на спарринг-поединок. Орлов принял вызов, бой намечен на сентябрь.

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