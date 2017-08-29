В СК рассказали о расследовании убийства блогера в парке Горького

С молодым человеком, подозреваемым в совершении убийства в парке Горького, проводятся первоначальные следственные действия. Он добровольно прибыл к московским следователям в сопровождении адвоката, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Также в СК рассказали, что в ходе расследования уголовного дела проведены обыски, допрошен ряд свидетелей, изучены записи с камер видеонаблюдения. Какие-либо детали в ведомстве не уточнили.

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По данным ТАСС, подозреваемым является 23-летний Корней Макаров — сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Некоторое время молодой человек скрывался и сдался только после публичного призыва СК явиться в следственные органы.

Как сообщали в пресс-службе парка Горького, жертвой нападения в ЦПКиО стал блогер Станислав Думкин. В ночь на 13 августа его избили на территории парка, причинив тяжелую травму головы. Через неделю Думкин скончался в больнице.

Напавшие на 29-летнего блогера пытались отобрать у него шляпу, отмечал ТАСС. Они сочли, что Думкин был одет «не по понятиям», писал Telegram-канал Mash. В то же время друзья Макарова рассказали «Московскому комсомольцу», что причиной конфликта стал отказ от совместной попойки.