Модный приговор

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Что стоит за убийством блогера в парке Горького

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Станислав Думкин
Станислав Думкин
Фото: @dumkin

Днем 29 августа стало известно о задержании Корнея Макарова, сына актера, засветившегося в эпизодической роли сериала «Интерны». Следствие считает, что именно Макаров причастен к резонансной гибели 25-летнего блогера Стаса Думкина в столичном парке Горького. Молодой человек получил несколько ударов, от которых впал в кому и позднее скончался в больнице. Если Корнея Макарова признают виновным в преступлении, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В деталях резонансного преступления разбиралась «Лента.ру».

Звездный подозреваемый

О том, что Корней Макаров может быть причастен к гибели Стаса Думкина, стало известно в минувшее воскресенье, 27 августа. Вначале столичный главк Следственного комитета России (СКР) сообщил о том, что личность подозреваемого установлена: им оказался москвич 1994 года рождения, скрывающийся от следствия.

«Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — отмечалось в сообщении.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый — сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова, 23-летний Корней Макаров. По данным СМИ, Макаров-младший также актер — он успел сняться в сериалах «Братья Карамазовы», «Фортуна», во втором и третьем сезонах сериала «Две судьбы», в шестом сезоне сериала «Адвокат», а также в двух фильмах — «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет», где играл вместе с отцом.

Недолгие бега

В минувший понедельник Telegram-канал Mash опубликовал короткую запись, на которой, предположительно, запечатлен отец Корнея Макарова. Мужчина заявил, что его сын вовсе не скрывается от следствия. «Его просто никто никуда не вызывал, он не бегает. Чего ему скрываться?» — отметил он.

В итоге около часа дня 29 августа СМИ сообщили о том, что подозреваемый в гибели Стаса Думкина задержан полицией. Однако источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что эта информация не вполне корректна.

«Со следствием связался адвокат подозреваемого, который сообщил, что готов вместе со своим подзащитным явиться в правоохранительные органы. Однако они находятся в Подмосковье — а потому явиться к следователям смогут лишь во второй половине дня. При этом, само собой, нет никаких гарантий, что они, в конечном итоге, явятся вообще», — заключил он.

Определенные сомнения относительно того, решится ли подозреваемый в конце концов добровольно явиться к следователям, были вполне понятны. Максимальное наказание по части 4 статьи 111 УК РФ, по которой и возбуждено дело по факту гибели Стаса Думкина, составляет 15 лет лишения свободы.

Впрочем, около пяти часов вечера представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила о том, что Корней Макаров вместе с адвокатом прибыл к следователям. С подозреваемым проводятся следственные действия, по итогам которых будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Была ли шляпа?

Убийство Стаса Думкина широко обсуждали с вечера пятницы, 25 августа: Telegram-канал Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видео, на котором запечатлено преступление.

Молодого человека якобы убили за то, что он был одет «не по понятиям». Mash утверждает, что 25-летний Думкин гулял в парке с другом и двумя девушками, когда к ним подошли трое неизвестных пьяных молодых людей. Они отняли у Станислава шляпу и растоптали его очки, после чего один из нападавших ударил молодого человека, и тот упал навзничь.

Источник информации о том, что именно шляпа стала одной из причин нападения на блогера, Mash не приводит. Однако, как следует из сообщений других СМИ, аксессуар Думкина действительно фигурировал в конфликте.

«Потерпевший гулял в парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. После чего они стали бить молодого человека по голове», — приводит ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.

Впрочем, «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей подозреваемого Макарова изложил альтернативную версию событий. Якобы внешний вид Стаса Думкина не был непосредственным поводом для конфликта, а события развивались следующим образом: Макаров и двое его товарищей распивали спиртное на лавочке. В какой-то момент Корней неожиданно предложил выпить двоим прохожим, но те проигнорировали приглашение, что вызвало возмущение компании.

«Один из друзей Корнея — Денис — признался, что шляпу и очки скинул он, а не Макаров, как сообщили СМИ. По их словам, Станислав и Корней зашли за здание кафе, и они уже не видели дальнейшего развития конфликта», — отмечает издание.

Не вернувшийся из комы

После конфликта Стас Думкин был доставлен в отделение реанимации, где скончался 20 августа, не приходя в сознание.

«Мы неделю ходили к нему в больницу, каждый день. Он лежал в коме в отделении реанимации, без сознания. Мы, как родители, старались его поддержать, чтобы он чувствовал, что мы его любим. В воскресенье вечером нам позвонили в 23:05 и сказали, что Стасика нашего больше нет... Нам за это время даже из милиции никто не позвонил и не спросил ничего. Мы даже не знали, как это все произошло. Прокурор удивился, как до сих пор не удалось задержать подозреваемого», — рассказывает на видео Mash отец погибшего, Виталий Думкин.

Как отмечается в ролике, жертва нападения родом из Санкт-Петербурга; в Москве Стас Думкин успешно занимался бизнесом.

Как снежный ком

Вскоре после публикации Mash друг погибшего — Антон Коробков-Землянский — на своей странице в Facebook разместил большой пост о гибели Стаса Думкина.

«Несколько дней назад в правоохранительных органах близким Стаса сказали, что уже установили убийц. Вчера — что понятия не имеют, кого подозревать», — отмечал блогер.

Ролик Mash появился во «ВКонтакте» 25 августа около 18:00, пост приятеля Думкина — около 20:30. История стремительно набирала обороты, и около десяти часов вечера последовала первая реакция со стороны правоохранительных органов. Столичное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о том, что по факту гибели молодого человека расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью,повлекшее смерть»).

«По версии следствия, 13 августа 2017 года неизвестные лица, находясь в одном из парков, расположенных по улице Крымский Вал, используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения. После нанесли ему множественные удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где не приходя в сознание скончался», — отмечалось в сообщении.

Таким образом, первое заявление правоохранительных органов последовало почти две недели спустя после инцидента в парке Горького. Впрочем, справедливости ради, надо отметить: из него следует, что к этому моменту дело по факту гибели Стаса Думкина уже возбудили и расследовали.

Расправа в объективе камер

Конечно, на происходящее не могли не отреагировать и в самом парке Горького. Сообщение о гибели Стаса Думкина появилось на сайте парка вечером в субботу, 26 августа. Сильно запоздалая реакция PR-службы вызвала немало негативных комментариев и отзывов в соцсетях. Сотрудники пресс-службы, в свою очередь, пытались оправдаться тем, что информация о «деле Думкина» поступила к ним буквально накануне.

«13 августа, после госпитализации Станислава Думкина делом занялись сотрудники полиции и врачи, никого из администрации парка в курс дела не вводили и не обращались за помощью или комментариями. Официальная информация о смерти Думкина поступила в пресс-службу парка только вчера ночью», — отмечалось в опубликованной информации.

В сообщении содержится несколько важных деталей об обстоятельствах гибели блогера. В частности, в пресс-службе парка Горького отмечают, что «инцидент длился 11 секунд» и произошел в 00:53 в районе Пушкинской набережной. Врачи прибыли на место происшествия через десять минут — в 01:03; при этом они госпитализировали Думкина в присутствии охраны парка, подоспевшей от Большого массового поля. Там, к слову, секьюрити помогали еще одной бригаде врачей госпитализировать посетителя с травмой ноги.

«Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт. Соответствующие данные переданы в правоохранительные органы», — отмечали в пресс-службе парка Горького.

Алексей Стейнерт
Иван Петров

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