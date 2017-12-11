Напавшие на студента за слова о кавказских девушках раскаялись

Молодые люди кавказской национальности, напавшие на студента Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексея Князева, извинились перед ним за некорректное поведение. Их видеоответ появился на аккаунте паблика MDK в Twitter.

По словам неизвестного молодого человека, который назвал себя правозащитником, претензии к студенту появились еще полтора месяца назад. Он пояснил, что Князев «начал чернить не только русских, мусульман, христиан и так далее, а также дворянство и все российское сообщество».

«Ребята не имели цели совершать какое-то противоправное действие. Они вызвали его на диалог. Просто в эмоциональном состоянии повели себя немного некорректно. Вот эти ребята, они в принципе приносят свои извинения», — сказал он.

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Неизвестный правозащитник также заявил, что молодым людям поступают угрозы и на них оказывается давление. Он попросил «не хайпить» вокруг этой ситуации и призвал общественность «объяснить, что здесь нет никакого преступления».

9 декабря в паблике MDK появилось видео, на котором Алексея Князева силой заставляют извиняться на камеру за комментарии в соцсетях. Ранее в паблике студентов РАНХиГС Князев принял участие в обсуждении вопроса, почему кавказские девушки не могут встречаться с русскими парнями. Как ответил молодой человек, согласно российскому законодательству никто не вправе ограничивать чью-либо свободу. Его собеседники приняли это за оскорбление.