Обнаженное тело студентки из Китая с кляпом во рту нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли мертвой китайскую студентку университета имени Герцена. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 30 ноября на Васильевском острове. Местный житель вызвал скорую помощь, которая потребовалась компании, снимавшей квартиру по соседству. Вместе с медиками на вызов прибыл и наряд полиции. В квартире они обнаружили 24-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека из Китая в неадекватном состоянии.

В соседней комнате была обнаружено обнаженное тело еще одной девушки — их землячки — со связанными руками и кляпом во рту, примотанным к голове скотчем. Объяснить, что случилось, молодые люди не смогли, поскольку находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как установило следствие, погибшая, 22-летняя гражданка Китая, являлась студенткой Российского государственного педагогического университета имени Герцена, двое соседей оказались ее соотечественниками, студентами СПбГУ. С острым отравлением неизвестным веществом они были госпитализированы.