Участники британского шоу устроили «голую свадьбу» в прямом эфире

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Участники британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) дали друг другу своеобразные брачные обеты в утренней телепередаче «Доброе утро, Британия». Сохраняя свои «островные» привычки, молодожены заменили подвенечные наряды на купальники, сообщает таблоид The Sun.

Свадьба Джессики Шейрс (Jessica Shears) и Доминика Левера (Dominic Lever) была назначена практически случайно. Во время телеинтервью героев в студии появился ведущий Ричард Арнольд. Он сообщил им, что у него с собой есть два кольца, поэтому он может провести для них церемонию.

Брачные обеты влюбленных были составлены с юмором. Особенно громкий смех невесты вызвало обещание жениха делиться деталями их совместной жизни в социальных сетях. Несмотря на то, что произведенный обряд не имеет юридической силы, пара относится к нему серьезно. По их словам, этот День святого Валентина они не забудут никогда.

Левер сделал Шейрс предложение в сентябре прошлого года, всего через несколько месяцев после знакомства. Пара не планирует ограничиваться единственной церемонией и собирается повторить ее в летнее время для друзей и родственников.

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