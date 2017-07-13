Вброс новости на вентилятор

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Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Бывают новости, которых лучше бы не замечать. И речь даже не о фейках, просачивающихся в СМИ из-за неумения проверять факты и банальной невнимательности редакторов. Во вторник, 11 июля, российские СМИ поспешили растиражировать известие о том, что проправительственная турецкая газета Yeni Akit выпустила восторженную статью о чеченском радикале Шамиле Басаеве, организовавшем множество терактов в России. Новость, возможно, и была бы достойна появления в СМИ, если бы не репутация издания: Yeni Akit — ультраправое фундаменталистское СМИ, которое ежедневно разжигает ненависть, кажется, ко всем, кроме турок, строго придерживающихся традиций. В практике издания были выходки и поэксцентричнее, да и связь Yeni Akit с правительством не доказана. «Лента.ру» наблюдала, как и зачем СМИ откапывают статьи в мусорных изданиях, цитируют никому не известные ресурсы и превращают безвестных экспертов в главных спикеров страны.

Турки фейков не боятся

Что нужно знать об издании, которое с подачи российских СМИ все больше и больше легитимизируется в медиапространстве? Со страниц Yeni Akit льются потоки ненависти к иудаистам и атеистам, армянам, кемалистам и представителям ЛГБТ — список можно продолжать. Газета считается одной из самых экстремистских по риторике, зато она поддерживает правящую партию Реджепа Тайипа Эрдогана.

Существует Yeni Akit довольно давно: ее первый номер вышел в 1993 году, однако на весь мир она прогремела после публикации в 2011-м соболезнований в связи со смертью главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. А после расстрела редакции французского журнала Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мохаммеда издание обнародовало список представителей СМИ, поддержавших журналистов из Франции. А позже и само пережило нападение: неизвестные забросали редакцию бутылками с зажигательной смесью и постреляли по окнам.

Но самое главное — Yeni Akit превратилась в регулярного поставщика громких заголовков в зарубежной и российской прессе, а значит, и спасительный ресурс для журналистов, которые столкнулись с тематическим кризисом: на Yeni Akit всегда найдется что-нибудь остренькое, что потрясет читателя и улучшит статистику просмотров. И Yeni Akit старается не подвести. В январе 2017 года газета распространила фотографию «убийцы», расстрелявшего посетителей стамбульского ночного клуба. Сотрудники издания наложили на снимок преступника фотографию президента США Барака Обамы, а рядом поместили оригинальное фото американского президента. Нет, это не попытка «пропихнуть» fake news, просто редакция так шутит.

Незадолго до этого СМИ растиражировали новость о том, что Yeni Akit назвала извращенцами и «людьми с отклонениями» жертв расстрела в гей-клубе Орландо. Это произвело впечатление на западную аудиторию. Впрочем, иностранные журналисты, должно быть, никогда не заходили на сайт телеканала «Царьград», где гомосексуалистов не только называют извращенцами и содомитами, но и предлагают выслать их из страны за свой счет.

Видео: Телеканал Царьград / Facebook

Экспертный спецназ

Впрочем, Yeni Akit — не самый сомнительный источник новостей для российской прессы. Порой в топе «Яндекса» встречаются новости, основанные на мнении непонятных экспертов с никому не известных ресурсов. В сентябре 2015 года на волне обострения отношений России и США широко обсуждалась новость «Спецназ США готовит украинских военных к эскалации конфликта» в Донбассе. Тревожное сообщение от авторитетного специалиста Стивена Лендмана, принятое публикой за чистую монету, быстро разлетелось по стране и стало очередной красной тряпкой для политиков, использующих любой удобный повод для критики Запада.

СМИ не смутило, что Стивена Лендмана никто не знал (однако под его материалом указывалось, что Лендман ведет программу на неком Progressive Radio), да и название сайта thepeoplesvoice.org, на котором было опубликовано его мнение, даже экспертам по Украине ни о чем не говорило.

Однако простой мониторинг показывает, что оценки Лендмана, всегда посвященные критике США, регулярно расходились по российским СМИ, (особенно государственным, таким как RT, Sputnik или РИА Новости) под соусом экспертной оценки. К счастью для них, читатель чаще всего не разбирается, кто компетентен высказываться по тем или иным вопросам, и по большей части реагирует лишь на слово «эксперт» и стоящую рядом иностранную фамилию, радуясь тому, что даже в загнивающей Америке знающие люди признают неправоту США.

С такой же любовью государственные медиа относятся к сайту «Центра исследований глобализации» (Global Research), который основал ныне живущий в Канаде сын иммигранта из России профессор Мишель Шоссудовски, увлекшийся конспирологическими теориями. В сущности, весь сайт Global Research — это его большой блог с привлечением сторонних авторов. Однако в российских СМИ он выглядит солидной организацией, в которой неустанно работает целая группа то ли исследователей, то ли журналистов.

У всех этих экспертов примерно та же миссия, что и у завсегдатая российских ток-шоу Майкла Бома, который в титрах обычно значится как американский журналист. На самом деле о журналисте Боме, который в каждом политическом шоу в одиночку представляет позицию всей нации, а заодно выполняет роль мальчика для битья, в Америке мало кто знает. Последние 20 лет он живет в России и признается, что думает по-русски.

Загадочная Монголия

Желая побыстрее сообщить о событии, СМИ часто без разбора ссылаются на первоисточник. И если в том, какому из западных ресурсов можно доверять, разобраться несложно, то с малоизвестными СМИ дела обстоят куда сложнее.

В ноябре 2016 года неизвестный в России монгольский сайт Medee.mn сообщил, что сотрудник российского посольства мог быть причастен к избиению монгольского рэпера Амармандаха, лидера группы «Хар Сарнай». Сообщалось, что певец принимал участие в акции «Счастливый Улан-Батор», организованной местной мэрией, а после мероприятия был настигнут пьяным сотрудником российского диппредставительства, который ударил его по голове.

Портал предполагал, что такое поведение дипломата могла спровоцировать нацистская свастика, изображенная на одежде исполнителя в одном из клипов. Новость быстро разошлась по российским СМИ, однако позже выяснилось, что никто из персонала дипмиссии к инциденту не причастен.

Билл и Хиллари разводятся?

Еще одним рассадником отлично тиражируемых фейков была и остается светская хроника. Все привыкли к тому, что таблоиды предрекают звездам скорые разводы. Как правило, это только слухи, а потому реагируют на них лишь соцсети и таблоиды поменьше. Однако дело обстоит иначе, когда речь заходит о личной жизни известных политиков. Такие новости способны заинтересовать и мировые общественно-политические издания. В ноябре 2016 года редкое СМИ удержалось от соблазна сообщить о том, что Билл и Хиллари Клинтон задумали разводиться из-за «непримиримых противоречий».

Однако опытные издания не поверили источнику информации. Им оказалось издание Christian Times Newspaper, название которого напоминает о другой, более известной газете The Christian Times. Подозрения вызывало и то, что новость появилась сразу после поражения Клинтон на выборах президента США. Журналисты остерегались не зря: сайт Snopes.com, специализирующийся на разоблачении мифов, доказал, что эта история — фальшивка, что вновь стало поводом обвинить Дональда Трампа в использовании фейков для дискредитации конкурентки.

Светлана Поворазнюк

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