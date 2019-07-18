Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Украинский телеведущий Евгений Щербаков найден мертвым в Одессе. Как сообщает агентство УНИАН, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, упав с высоты.

29-летний шоумен обнаружен рядом с жилым домом в комплексе «Шестая жемчужина» в Приморском районе. Тело Щербакова направлено на экспертизу. Оперативники установили, что он упал с 17-го этажа, где расположена арендованная им квартира.

По факту гибели телеведущего начато уголовное производство. Сообщается, что дело проходит по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай».

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».

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