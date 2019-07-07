Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж. Об этом сообщает местный портал verstov.info.

По данным портала, 3 июля женщину, страдающую от лобной эпилепсии в результате полученных при избиении травм, в очередной раз госпитализировали. Как рассказала мать Рубцовой, в больнице женщине становилось все хуже, и в итоге 6 июля она умерла в реанимации.

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Программа с участием Рубцовой вышла в эфир Первого канала в апреле 2019 года после того, как ее муж разместил в интернете обращение с просьбой о помощи в сборе средств на лечение жены. При этом он признался, что в ее болезни виноват сам, так как за год до этого жестоко избил женщину. В результате полученной черепно-мозговой травмы у Рубцовой возникли серьезные осложнения, в том числе она пережила остановку сердца.

В начале июня женщина приехала на лечение в Москву, однако столичные врачи ей помочь не смогли.

У Рубцовой остались двое детей.