Ревнивый россиянин убил жену и мужа ее сестры

В Челябинской области электрослесарь Василий Борисенко сжег заживо в автомобиле свою жену и мужа ее сестры. Преступление он объяснил ревностью, сообщается на сайте Челябинского областного суда.

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Суд установил, что в ночь на 3 января в поселке Кленовка обвиняемый праздновал наступление Нового года в компании жены и семьи ее сестры. Затем сестра жены сообщила Борисенко, что та изменила ему с ее мужем. Тогда он избил жену, затем доехал до дома мужа ее сестры, избил его до бессознательного состояния и бросил в багажник автомобиля. Вернувшись домой, Борисенко несколько раз ударил супругу и также поместил ее в багажник. Он отвез заложников в лес, где поджег транспортное средство, используя зажигалку и рекламные буклеты. Находившиеся внутри мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом.

Спустя два дня после поджога Борисенко сам пришел в полицию и рассказал об убийстве. Он частично признал вину, оправдав преступление чувством ревности. Его признали виновным в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). Суд счел смягчающим обстоятельством, что у подсудимого осталось трое детей.

Ранее в Подмосковье произошло два массовых убийства и суицид, причиной которых стала ревность. В одной из квартир в Видном были обнаружены тела мужчины и женщины с множественными огнестрельными ранениями, а также мужчина с ранением головы, который после доставки в больницу скончался.

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