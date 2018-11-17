Два массовых убийства и суицид произошли в Подмосковье из-за ревности

В Подмосковье произошло два массовых убийства, причиной которых стала ревность. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 17 ноября.

Первое убийство произошло в городе Видное. «В одной из квартир в Видном обнаружены тела мужчины и женщины с множественными огнестрельными ранениями, а также мужчина с ранением головы, который после доставки в больницу скончался», — сказала представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

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По словам Врадий, мужчина, скончавшийся в больнице, пришел домой к бывшей супруге и застал там своего родственника. Из-за ревности гость застрелил их, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (статья 105 УК РФ).

Второе убийство было совершено в Солнечногорском районе, сообщил источник агентства. «В поселке Поварово мужчина приревновал жену к ее другу и убил обоих ножом», — сказал собеседник агентства. После этого мужчина попытался совершить суицид. Обстоятельства происшествия уточняются.

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