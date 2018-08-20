Отвергнутый россиянин подкинул подруге патроны и сдал ее полиции

27-летняя жительница города Липецк осуждена за боевые патроны, которые ей подкинул ее ухажер и позже сообщил о них в полицию. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Два патрона были подарены ей [осужденной] молодым человеком, искавшим ее расположения, в качестве талисмана "на удачу", и незаконно хранились в серванте в подарочной коробочке. [Полиции] о незаконно хранящихся в квартире девушки боеприпасах сообщил сам "даритель" после того как последняя не приняла его ухаживания», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, перед звонком в правоохранительные органы отвергнутый влюбленный тайно спрятал в ванной комнате девушки еще 51 боевой патрон. Уголовное дело в отношении обвиняемой рассмотрено в особом порядке, она приговорена к ограничению свободы на год и два месяца по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов».

В настоящее время молодой человек, одаривший подсудимую, также привлекается к уголовной ответственности за незаконный сбыт и хранение боеприпасов.

8 июня сообщалось, что Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местной жительнице Аурелии Лефтер, пытавшейся обманом завладеть имуществом возлюбленного.

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