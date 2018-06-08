Россиянка Аурелия захотела стать черной вдовой и попалась

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местной жительнице Аурелии Лефтер, пытавшейся обманом завладеть имуществом возлюбленного. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов города в ТамТам-канале.

Из материалов дела следует, что женщина узнала о наличии у сожителя однокомнатной квартиры и земельного участка общей стоимостью четыре миллиона рублей. Желая завладеть этим имуществом, она разработала хитроумный план. Сожитель оказался женат на другой женщине, поэтому аферистке нужно было сначала его развести, без его ведома.

27 сентября 2016 года Аурелия отправилась в загс со своим знакомым, которого выдала за возлюбленного, а сама представилась его законной супругой. Там они подали заявление о разводе, предъявив паспорт сожителя. Таким образом женщина получила в его документе отметку о расторжении брака.

После этого Лефтер приступила ко второму этапу своего плана: заочный брак. С другим своим знакомым она опять пошла в загс и 27 декабря того же года зарегистрировала брак якобы со своим сожителем.

Далее путем обмана через управление по вопросам миграции женщина зарегистрировалась в вожделенной квартире.

10 февраля 2017 года ее сожитель скончался, и вдова 24 марта того же года подала заявление о принятии наследства, но не смогла довести свой замысел до конца. Ее задержали.

В суде Лефтер вину не признала. Тем не менее суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за попытку мошенничества.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела об убийстве сожителя, в рамках которого проверяется причастность Аурелии Лефтер к его смерти, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе.

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