Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены

Житель Омской области в своем огороде нашел скелет бывшего мужа своей сожительницы, раскрыв убийство 20-летней давности. Об этом во вторник, 5 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

23 мая мужчина перекапывал землю на приусадебном участке в селе Лузино, чтобы посадить картошку, и наткнулся на человеческие кости и череп. К преступлению оказалась причастна его 60-летняя гражданская жена.

Женщина пояснила, что в 1997 году во время ссоры ударила несколько раз по голове топором своего прежнего 52-летнего сожителя. Затем расчленила тело и закопала у себя в огороде. Соседям она сказала, что муж уехал на заработки, и больше его никто не искал.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»).

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