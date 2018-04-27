Скелеты жертв 1990-х годов нашли на улице в Москве

Три скелета нашли строители во время земляных работ на севере Москвы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу, 27 апреля.

По его словам, кости и черепа находились на Большой Академической улице. Это останки трех человек, убитых, по предварительным данным, еще в 1990-е годы. На месте работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кто и за что убил этих людей, выясняется.

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