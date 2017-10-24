Чемодан со скелетом ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском

В поселке Солнечный-1 Иркутского района обнаружили останки ребенка в выгребной яме одного из местных кафе. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

«19 октября хозяева кафе, подготавливая к санитарно-техническим работам резервуар с нечистотами, обнаружили в выгребной яме чемодан. После того, как мужчины подняли чемодан на поверхность и вскрыли его, содержимое заставило ужаснуться: внутри находились скелетированные останки малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых в преступлении: 24-летнюю мать найденного в чемодане 5-летнего ребенка и ее 32-летнего супруга, нелегально проживающего на территории России.

«Как пояснили следователям задержанные лица, в феврале 2017 года, находясь в вагончике на территории кафе в поселке Солнечный-1, мать в ходе ссоры толкнула ребенка, после чего он упал и сильно ударился. Испугавшись последствий, родители спрятали бездыханное тело сына в чемодан и похоронили в выгребной яме», — отмечают в региональном управлении СКР.

Там также отмечают, что семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Сейчас в ней воспитывается 5-месячный ребенок, которого на время следствия определили в детский дом. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.