Закопанную в лесу мумию двухлетней девочки нашли в Ростовской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения захоронения с телом ребенка в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«22 октября проступило сообщение об обнаружении в лесополосе захоронения. Установлено, что в земле на глубине 40 сантиметров в деревянном ящике, обитом хлопчатобумажной тканью, находится мумифицированное тело девочки возрастом примерно два года. Давность захоронения тела около двух лет», — говорится в сообщении.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, а также экспертизы по установлению ДНК ребенка, ведутся поиски его родителей.

14 февраля стало известно, что в квартире на юго-востоке Москвы обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины 1929 года рождения. Пенсионерка считалась пропавшей без вести с 2010 года. Следователи отметили, что пожилая женщина проживала одна и с близкими не общалась.