Россиянин попытался снять скальп с матери ребенка и остался на свободе

Житель города Лебедянь Липецкой области Алексей Гостев частично снял скальп с бывшей супруги Ларисы Нефедовой и остался на свободе — ему назначили год исправительных работ, сообщает «Медиазона».

По данным издания, 30 декабря прошлого года 29-летний Алексей Гостев пришел в гости к бывшей жене, когда она укладывала их годовалого сына. Он выбил ногой дверь и разделся.

«Когда я качала ребенка, Гостев подошел ко мне сзади и приставил свой нож (...) к моей голове и сказал: "Чтобы ты ходила страшная, никому не нужная с такой головой", и начал резать волосы, и задел кожу голову на теменной части черепа. Затем Гостев начал меня бить головой об стену», — рассказала пострадавшая, говорится в материалах дела.

Затем он начал бить бывшую супругу по лицу и отобрал телефон, когда она попыталась позвонить бабушке. «[Он] ударил меня кулаком в солнечное сплетение, мне стало тяжело дышать, и я упала на пол. Гостев был голый, сказал мне: "Соси, иначе я не уйду" — в этот момент постучала бабушка. Гостев сказал мне молчать, указывая на нож», — сообщила Нефедова. По ее словам, ее спасло то, что она закричала: бывший муж испугался и убежал.

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В больнице у Нефедовой диагностировали ушибы мягких тканей лица, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану головы. По словам ее матери, Гостев неоднократно подвергал ее избиениям во время замужества.

Против него возбудили дело о краже телефона, причинении легкого вреда здоровью и незаконном проникновении в ее жилище. Гостев был задержан 9 января в Москве. Однако мужчина начал сотрудничать со следствием, и эпизод с кражей телефона из дела исключили, а в конце мая мировой судья приговорила его к году исправительных работ (с учетом срока домашнего ареста реальный срок работ составил чуть более четырех месяцев).

По словам адвоката потерпевшей Елены Шаповаловой, за несколько дней до заседания пьяный Гостев приходил к бывшей супруге и обещал после суда оторвать ей голову. Она выразила надежду, что Нефедову защитят участковые, иначе «не знает, как женщина может себя защитить в такой ситуации».

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