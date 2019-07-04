Годами избиваемую мужем россиянку обвинили в его преднамеренном убийстве

В суде Геленджика коллегия присяжных признала 28-летнюю местную жительницу Кристину Шидукову виновной в преднамеренном убийстве своего мужа Ахмеда, который перед этим избил ее. По их мнению, она не заслуживает снисхождения, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Женщине вменяется часть 1 статьи 105 УК («Умышленное причинение смерти»). Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Вынесение приговора назначено на 12 июля.

Ранее издание писало, что после свадьбы в 2017 году и рождения сына отношения супругов стали портиться, муж не зарабатывал деньги и бил жену. Шидукова несколько раз говорила своим родственникам и сестре Ахмеда, что он ее избивает. По словам ее бабушки, она не разрешала родным заявить в полицию на супруга, потому что «ей было стыдно».

Рано утром 16 августа 2018 года Кристина Шидукова вся в крови и ссадинах прибежала к родителям в соседний дом и попросила вызвать скорую. Она рассказала им, что они вдвоем были на кухне, Ахмед бил ее ногами и хотел выбросить в окно. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла ему смертельный удар.

Защита Шидуковой настаивает, что речь идет о самообороне. В ходе экспертизы на ее теле были зафиксированы побои. «Комсомольская правда» отмечает, что мужчина бил ее ногами по лицу.

Истцом по делу об убийстве стала сестра погибшего. Семья Кристины Шидуковой считает, что родственники со стороны мужа хотят посадить ее, чтобы лишить прав на ребенка и забрать малыша себе.

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