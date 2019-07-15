Годами избиваемую мужем россиянку отправили в тюрьму

Суд Геленджика признал 28-летнюю Кристину Шидукову виновной в преднамеренном убийстве своего мужа, от которого ей пришлось защищаться кухонным ножом. Об этом сообщает «Югополис» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По информации издания, на основании вердикта присяжных заседателей суд отправил Шидукову отбывать наказание в колонии общего режима. Ей грозит восемь лет тюрьмы. Дамиру, сыну Шидуковой от избивавшего ее мужа, в январе 2020-го исполнится три года.

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«Лента.ру» рассказывала историю Шидуковой. После свадьбы в 2017 году и рождения сына ее отношения с супругом стали портиться, муж не зарабатывал деньги и бил жену. Шидукова несколько раз говорила своим родственникам и сестре мужа, что он ее избивает. По словам ее бабушки, она не разрешала родным заявить в полицию на супруга, потому что «ей было стыдно».

Рано утром 16 августа 2018 года Кристина Шидукова, вся в крови и ссадинах, прибежала к родителям в соседний дом и попросила вызвать скорую. Она рассказала им, что они вдвоем были на кухне, Ахмед бил ее ногами и хотел выбросить в окно. Пытаясь защититься, она схватила кухонный нож и нанесла ему смертельный удар.

Защита Шидуковой настаивала, что убийство было непреднамеренным и стало следствием самообороны. По данным судмедэкспертизы, женщина подвергалась жестоким побоям и была вынуждена обороняться.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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