Начато строительство нового «Дома-2»

Телешоу «Дом-2» сможет переехать на новую съемочную площадку летом 2020 года, строительные работы уже начались. Об этом со ссылкой на выступление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина сообщает РИА Новости.

По словам Жидкина, в департаменте рассчитывают, что летом 2020-го начнется и строительство дороги на ранее занимаемом программой участке — перенос съемочной площадки связан с планами по развитию транспортной инфраструктуры Новой Москвы.

«В настоящее время на новой площадке начались строительные работы, я думаю, что к концу весны основное строительство будет завершено. Шоу сможет переехать в новые павильоны уже летом будущего года», — отметил он, уточнив, что новая съемочная площадка расположена по соседству со старой.

Ранее в столичном стройкомплексе сообщали о том, что после переезда «Дома-2» на новое место съемок площадь занимаемой шоу территории вырастет на 60 процентов. Площадь выделенного программе участка составляет 1,6 гектара, площадь запланированных к строительству съемочных павильонов — около 4 тысяч квадратных метров.

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