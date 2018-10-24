Названы сроки выселения «Дома-2»

Переезд реалити-шоу «Дом-2» на новую площадку, вызванный строительством дороги в Новой Москве, запланирован на 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

«Они собирались переехать сначала в этом году, но теперь хотят переехать в следующем», — сказал чиновник, добавив, что новая площадка «Дома-2» будет находиться недалеко от прежней. По его словам, реалити-шоу займет участок, прилегающий к новой трассе.

«При проектировании дороги в изъятие попал земельный участок. Проектировщики не слышали, что там находится съемочная площадка "Дома-2". Сейчас идет нормальная процедура по изъятию этого земельного участка. Собственнику был предложен ряд компенсационных мер», — рассказал Жидкин.

О том, что занимаемый «Домом-2» участок в Новой Москве будет задействован под строительство трассы, департамент развития новых территорий столицы сообщил в июле этого года. В начале октября стало известно об изъятии нежилого здания на участке, где располагается съемочная площадка телешоу.

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