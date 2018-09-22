Скандал в «Спартаке» сравнили с «Домом-2»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал отстранение футболистов «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой. Его слова приводит Rusfootball.

«Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта. Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранен, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту», — заявил Пименов.

По его мнению, журналистам надо избегать недомолвок и не тиражировать новости о подобных конфликтах. «"Дом-2" хотелось бы убрать из футбола. Хотелось бы, чтобы побольше было именно самой игры. Надо по-мужски сказать, что так и так, четко изложить претензии. Это будет нормально и понятно», — добавил он.

18 сентября Глушаков и Ещенко были выведены из состава команды по решению главного тренера Массимо Карреры. За день до этого игроки положительно оценили стихотворение актера Дмитрия Назарова с критикой наставника.

Оба футболиста не сыграли в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (2:0 в пользу австрийского клуба). 22 сентября они вышли в стартовом составе молодежной команды в матче против ЦСКА.

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