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В «Спартаке» начался бунт

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Футболисты московского «Спартака» устроили бунт против главного тренера Массимо Карреры. Об этом сообщил бывший теннисист, болельщик клуба Евгений Кафельников в своем Twitter.

По информации спортсмена, лидерами заговора стали Денис Глушаков, отстраненный от основного состава, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов. «Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно, кто из чего сделан», — написал Кафельников.

В комментарии «Спорт-Экспрессу» теннисист отказался называть свои источники. На вопрос о том, контактируют ли они с раздевалкой «Спартака», Кафельников ответил: «Допустим, что так».

18 сентября сообщалось, что Глушаков и защитник Андрей Ещенко были выведены из состава команды по решению Карреры. Оба футболиста не попали в список игроков, которые отправились на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».

При Каррере «Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном чемпионате. Красно-белые не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по итогам двух матчей греческому ПАОК.

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