Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России

Бывший футболист ЦСКА и «Челси» чех Иржи Ярошик прокомментировал отказ английского защитника Джона Терри переходить в московский «Спартак». Его слова передает «Чемпионат.com».

«Уже был готов видеть Терри в "Спартаке" и не ожидал его отказа. Очень жалко, но надо уважать выбор игрока. Сорвавшаяся сделка с Терри — потеря не только для "Спартака", но и для всей России, ведь такой футболист не часто может оказаться в российском чемпионате», — заявил Ярошик.

Ранее 12 сентября стало известно, что 37-летний английский защитник не перейдет в московский клуб. О своем решении Терри написал в своем Instagram.

11 сентября сообщалось, что англичанин рассчитывает, что российская сторона улучшит предложение по контракту. По информации СМИ, он хотел заработать 1,9 миллиона евро за остаток сезона в России.

8 сентября впервые появилась информация о возможном трансфере. Сообщалось, что Терри уже проходит медобследование перед подписанием контракта со «Спартаком».

Терри известен своими выступлениями за лондонский «Челси». Англичанин долгое время был капитаном команды. В сезоне-2004/2005 вместе с ним за клуб играл и Ярошик.

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