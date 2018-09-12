Спорт
 
Последние новости
Раскрыты российские цены на новые iPhone
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Турция поставила оружие противникам России и Сирии
Apple представила iPhone Xs с двумя SIM-картами
Новости партнеров

Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Терри

Бывший футболист ЦСКА и «Челси» чех Иржи Ярошик прокомментировал отказ английского защитника Джона Терри переходить в московский «Спартак». Его слова передает «Чемпионат.com».

«Уже был готов видеть Терри в "Спартаке" и не ожидал его отказа. Очень жалко, но надо уважать выбор игрока. Сорвавшаяся сделка с Терри — потеря не только для "Спартака", но и для всей России, ведь такой футболист не часто может оказаться в российском чемпионате», — заявил Ярошик.

Ранее 12 сентября стало известно, что 37-летний английский защитник не перейдет в московский клуб. О своем решении Терри написал в своем Instagram.

11 сентября сообщалось, что англичанин рассчитывает, что российская сторона улучшит предложение по контракту. По информации СМИ, он хотел заработать 1,9 миллиона евро за остаток сезона в России.

8 сентября впервые появилась информация о возможном трансфере. Сообщалось, что Терри уже проходит медобследование перед подписанием контракта со «Спартаком».

Терри известен своими выступлениями за лондонский «Челси». Англичанин долгое время был капитаном команды. В сезоне-2004/2005 вместе с ним за клуб играл и Ярошик.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ярошик: отказ Терри — потеря не только для «Спартака», но и для всей России
Терри отверг «Спартак»
Бывший капитан «Челси» Джон Терри собрался в «Спартак»
Другие материалы рубрики
Спорт21:0410 сентября

Зачехлили

Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
21:01Сегодня

Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование

19:55Сегодня

Терри отверг «Спартак»

07:30 7 сентября

Бездомный пес стал помощником футбольного тренера

Спорт00:0930 августа

«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»

Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
18:08Сегодня

Виктор Ан обратился к болельщикам

16:52Сегодня

Американский футболист высмеял низкий рост соперника и спровоцировал потасовку

20:40 6 сентября

14-летняя российская фигуристка установила мировой рекорд

Спорт00:0110 сентября

Наточили коньки

Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
14:00Сегодня

Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание

14:42Сегодня

Российский спортсмен пообещал сделать из главы Росгвардии «кильку в томате»

18:36 6 сентября

Черчесов объяснил выбор нового капитана сборной

Россия
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
Поместья семьи главы Росгвардии показали на видео и оценили
В России после выступления главы Росгвардии захотели узаконить дуэли
Кремль прокомментировал путинское предложение о мире Японии
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Все материалы
Мир
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Трамп придумал новые санкции
Турция поставила оружие противникам России и Сирии
Европейскую страну покарают за недостаток демократии
Названы самые грустные, злые и раздраженные страны мира
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Пушилин нашел себе замену
Президент Узбекистана назвал крысами родных Ислама Каримова
Киев пообещал навсегда лишить российский Крым воды
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Владимир Путин привел в пример AliExpress Russia
Названы темпы замедления российской экономики
Первый электромобиль Mercedes-Benz под брендом EQ появится в 2019 году
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российский создатель пропагандистского ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок
Захват заложников в Москве оказался учениями Росгвардии
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Раскрыты российские цены на новые iPhone
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Apple представила iPhone Xs с двумя SIM-картами
Найдено самое древнее пиво
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование
Терри отверг «Спартак»
Виктор Ан обратился к болельщикам
Американский футболист высмеял низкий рост соперника и спровоцировал потасовку
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
Умер певец Рашид Таха
Выставку Слонова «о кривой русской судьбе» облили вонючей жидкостью
Грабители вломились в дом певца Владимира Кузьмина и вынесли 10 миллионов
Рыжий из «Иванушек» прошел обследование на рак
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Ургант прибегнул к помощи шкатулок в конфликте Тимати и Нурмагомедова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Оказавшийся миллиардером главред «МК» обвинил жену в краже миллионов
«Отравитель Скрипаля» вышел на связь
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и попался спустя девять лет
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Все материалы
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Назван лучший город России для заработка на жилье
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир
Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве
Все материалы