Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри захотел улучшить условия контракта с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, англичанин хочет заработать за девять месяцев более чем 1,9 миллиона евро. Он ведет переговоры с представителями «Спартака» об увеличении зарплаты на 1,3-1,4 миллиона. В настоящий момент Терри находится в Лондоне, куда прибыли представители красно-белых.

О грядущем переходе защитника в «Спартак» сообщалось 8 сентября. По информации итальянских источников, в тот день Терри прошел медосмотр в одной из римских клиник. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента — его контракт с клубом Чемпионшипа «Астон Вилла» истек летом.

Терри известен по своим выступлениям за лондонский «Челси», он долгое время был капитаном этой команды. В составе клуба, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, защитник пять раз становился чемпионом Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов в 2012 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!