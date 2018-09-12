Терри отверг «Спартак»

Английский защитник Джон Терри, известный по выступлениям за лондонский «Челси», отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом он сообщил в Instagram.

«Я хорошо подумал и решил отказаться от предложения "Спартака". Хотел бы поблагодарить клуб, пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне», — написал англичанин. Футболист добавил, что отверг предложение красно-белых, обсудив перспективу переезда в Россию со своей семьей.

11 сентября сообщалось, что 37-летний защитник ждет улучшения предложения со стороны москвичей. Терри рассчитывал заработать за остаток сезона 1,9 миллиона евро.

8 сентября появилась информация, что футболист уже проходит медицинский осмотр в одной из итальянских клиник. Утверждалось, что игрок готов к переходу в «Спартак».

В составе лондонского «Челси» Терри пять раз становился чемпионом Англии. Футболист также завоевывал вместе с командой кубок Лиги чемпионов. Долгое время Терри выводил лондонцев на поле с капитанской повязкой.

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