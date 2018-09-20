«Спартак» проиграл в первом матче Лиги Европы

Московский «Спартак» на выезде проиграл австрийскому «Рапиду» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 20 сентября, в Вене и завершилась со счетом 2:0. На 50-й минуте матча полузащитник москвичей Артем Тимофеев отправил мяч в свои ворота. На 68-й хавбек Томас Мург удвоил преимущество «Рапида». В параллельном матче группы G испанский «Вильярреал» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» — 2:2.

С победы в Лиге Европы стартовал еще один российский клуб — «Краснодар». Команда в гостях с минимальным счетом обыграла турецкий «Акхисар Беледиеспор». Единственный мяч на 26-й минуте забил нападающий Виктор Классон. Во втором матче группы J испанская «Севилья» разгромила бельгийский «Стандарт» — 5:1.

В 22:00 по московскому времени свой матч сыграет санкт-петербургский «Зенит». Российский клуб в гостях встретится с датским «Копенгагеном». Также в группе с питерцами играют французский «Бордо» и чешская «Славия».

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